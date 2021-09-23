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Ударение в слове «Сливовый». Варианты запоминания

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Иногда постановка ударения в словах становится поводом для споров. Даже уверенный в своей грамотности носитель русского языка может ошибаться, не подозревая об этом. Одно из таких слов – «сливовый». Какой из слогов в нём является ударным? Разобраться в вопросе помогут правила русского языка.

Применимое правило

Чтобы разобраться как правильно произносить, — «сли́вовый» или «сливо́вый» , нужно вспомнить о происхождении слова. Перед нами прилагательное, которое образовано от существительного «слива». Определение указывает на что-то, относящееся к указанному фрукту, изготовленное из него или имеющее с ним общий оттенок. Получается, что ударение должно падать на первый слог – «слИвовый». Причём такое его положение сохраняется во всех формах прилагательного.

Правильное и неправильное ударение: «слИвовый» или «сливОвый»

Из двух вариантов «слИвовый» или «сливОвый» ударение верно ставить на первой гласной букве. У данного слова нет двойной нормы, а значит, разночтений здесь быть не может. Соответственно говорить «сливОвый» – ошибочно. Хотя нужно признать, что в обиходе чаще всего можно услышать именно такой вариант.

Неверное произношение этого слова встречается чаще, чем правильное. Особенно когда речь идет о его падежных формах или множественном числе, в которых на конце добавляется еще одна гласная и вместе с ней слог. Можно согласиться, что с ударением на втором слоге оно звучит более удобопроизносимо. И все же словари настаивают на единственно правильной литературной норме с ударением на первый слог. Для большинства людей это некритичная ошибка. Но филологам, журналистам и школьникам стоит следовать нормам русского языка и не искажать их.

Примеры в предложениях

Ударение в этом слове всегда остается на одном и том же месте. Род и число никак не меняют его произношение. То же самое относится и к падежным формам. Вот некоторые примеры предложений, содержащих его в измененном виде.

  • В саду росли высокие сли́вовые деревья.
  • Я отдал предпочтение сли́вовому суфле.
  • Вдали от дома я все время мечтал о пирогах со сли́вовым вареньем.
  • В вечернем сли́вовом платье девушка была невероятно хороша.
  • Без сли́вовых ноток бабушкин компот был бы не настолько вкусным.

Стишки для запоминания

Несу в корзинке и́вовой

Пирог с начинкой сли́вовой

Самый простой способ запомнить, как правильно произносится какое-либо слово — просто выучить коротенькие стишки, в которых нужное слово созвучно другому слову и в котором ударение падает на тот же слог. Обычно их рассказывают ученикам начальных классов. Стишки могут быть полезны не только детям. Это и правда эффективный прием, проверенный не одним поколением.

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