Иногда постановка ударения в словах становится поводом для споров. Даже уверенный в своей грамотности носитель русского языка может ошибаться, не подозревая об этом. Одно из таких слов – «сливовый». Какой из слогов в нём является ударным? Разобраться в вопросе помогут правила русского языка.

Применимое правило

Чтобы разобраться как правильно произносить, — «сли́вовый» или «сливо́вый» , нужно вспомнить о происхождении слова. Перед нами прилагательное, которое образовано от существительного «слива». Определение указывает на что-то, относящееся к указанному фрукту, изготовленное из него или имеющее с ним общий оттенок. Получается, что ударение должно падать на первый слог – «слИвовый». Причём такое его положение сохраняется во всех формах прилагательного.

Правильное и неправильное ударение: «слИвовый» или «сливОвый»

Из двух вариантов «слИвовый» или «сливОвый» ударение верно ставить на первой гласной букве. У данного слова нет двойной нормы, а значит, разночтений здесь быть не может. Соответственно говорить «сливОвый» – ошибочно. Хотя нужно признать, что в обиходе чаще всего можно услышать именно такой вариант.

Неверное произношение этого слова встречается чаще, чем правильное. Особенно когда речь идет о его падежных формах или множественном числе, в которых на конце добавляется еще одна гласная и вместе с ней слог. Можно согласиться, что с ударением на втором слоге оно звучит более удобопроизносимо. И все же словари настаивают на единственно правильной литературной норме с ударением на первый слог. Для большинства людей это некритичная ошибка. Но филологам, журналистам и школьникам стоит следовать нормам русского языка и не искажать их.

Примеры в предложениях

Ударение в этом слове всегда остается на одном и том же месте. Род и число никак не меняют его произношение. То же самое относится и к падежным формам. Вот некоторые примеры предложений, содержащих его в измененном виде.

В саду росли высокие сл и́ вовые деревья.

вовые деревья. Я отдал предпочтение сл и́ вовому суфле.

вовому суфле. Вдали от дома я все время мечтал о пирогах со сл и́ вовым вареньем.

вовым вареньем. В вечернем сл и́ вовом платье девушка была невероятно хороша.

вовом платье девушка была невероятно хороша. Без сл и́ вовых ноток бабушкин компот был бы не настолько вкусным.

Стишки для запоминания

Несу в корзинке и́вовой Пирог с начинкой сли́вовой

Самый простой способ запомнить, как правильно произносится какое-либо слово — просто выучить коротенькие стишки, в которых нужное слово созвучно другому слову и в котором ударение падает на тот же слог. Обычно их рассказывают ученикам начальных классов. Стишки могут быть полезны не только детям. Это и правда эффективный прием, проверенный не одним поколением.